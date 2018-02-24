Сторонники экс-губернатора Одесской области и лидера движения «Рух новых сил» Михаила Саакашвили начали пикет у дома генпрокурора Украины Юрия Луценко, сообщает ТСН.

Отмечается, что в акции участвуют около 100 человек, которые требуют освободить политических заключенных, в том числе, соратника Саакашвили Севериона Дангадзе. Дангадзе задержан по подозрению в финансовых махинациях со сторонниками экс-президента Украины Виктора Януковича.

У дома Луценко дежурят несколько десятков полицейских, которые не подпускают протестующих близко к зданию.