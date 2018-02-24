Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о развитии инфраструктуры образования в Азербайджанской Республике.

Как передает АПА, согласно распоряжению с целью газификации 44 образовательных учреждений модульного типа Министерству образования выделены 830 тысяч манатов из указанной в пункте 1.11.2 «Распределения средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2018 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)», утвержденного распоряжением президента № 3593 от 22 января 2018 года.