Президент Азербайджана подписал указ о повышении стипендий докторантов, учащихся в высших, средних специализированных и начальных технико-специализированных образовательных учреждений, а также магистрантов Национальной Академии Наук Азербайджана.

Как передает Report, согласно указу, стипендии учащихся в высших, средних специализированных и начальных технико-специализированных образовательных учреждений, а также магистрантов Национальной Академии Наук Азербайджана, определенные указом президента Азербайджанской Республики № 3108 от 30-го августа 2013-го года, будут повышены с 1-го марта 2018-го года на 10 процентов.

Кабинет Министров должен в течение одного месяца подготовить и представить президенту предложения по поводу соответствия актов президента Азербайджана с данным указом. Кабмин также должен в течение месяца обеспечить приведение в соответствие своих правовых актов с указом и проинформировать об этом президента Азербайджана. Помимо этого, правительственный центр должен проследить за тем, чтобы органы исполнительной власти также привели в соответствие с данным указом своих правовых актов и в течение трех месяцев проинформировать президента Азербайджана о его исполнении. Кабмин также должен решить все вопросы, связанные с данным указом.

Министерство Юстиции должно обеспечить приведение в соответствие с указом нормативных правовых актов и актов нормативного характера центральных органов исполнительной власти и проинформировать об этом Кабинет Министров.

Кроме того, Ильхам Алиев подписал распоряжение об увеличении стипендий для студентов высших учебных заведений Азербайджанской Республики.

Ежемесячная сумма стипендий Президента для студентов высших учебных заведений Азербайджанской Республики будет увеличена с 1 марта 2018 года на 10 процентов.