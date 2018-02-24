Была проведена выставка картин и художественно-литературное мероприятие под названием «Голос Карабаха»

Сегодня по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой в рамках международной пропагандистско-агитационной кампании «Справедливость для Ходжалы» Государственной комиссией по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших была проведена выставка картин и художественно-литературное мероприятие под названием «Голос Карабаха», посвященные 26-ой годовщине Ходжалинского геноцида.

Как сообщает АПА, что в мероприятии приняли участие свидетели Ходжалинского геноцида, министр по чрезвычайным ситуациям Кямаледдин Гейдаров, министр культуры и туризма Абульфас Гараев, руководитель Службы государственной безопасности Мадат Гулиев, начальник Государственной пограничной службы Эльчин Гулиев, председатель Госкомитета по работе с религиозными образованиями Мубариз Гурбанлы, начальники отделов президентского аппарата, депутаты, иностранные дипломаты, представители международных организаций и деятели искусства.

Руководитель проекта Мурад Гулузаде отметил, что кампании «Голос Карабаха» в течение короткого периода времени были представлены более 300 картин. 15 февраля состоялось отборочный этап этих картин. Для участия на выставке нет возрастных ограничений. Самому младшему участнику 4 года. Работы были представлены не только из нашей страны, но даже из России, Турции, Швеции и Израиля.

На выставке было продемонстрировано 120 работ 110 авторов.