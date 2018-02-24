Власти Турции обеспокоены намерениями США официально перенести американское посольство в Иерусалим в мае 2018 года и считают это нарушением международного права.

Как передает Интерфакс-Азербайджан, об этом говорится в заявлении турецкого МИД, распространенном в субботу.

«Турция продолжит защищать законные права палестинцев против такого решения США, которое вызывает сильную обеспокоенность», — отмечается в документе.

«Решение (о переносе американского посольства — ред.) показывает намерения администрации США нарушить мир, не считаясь с нормами международного права и резолюциями Совбеза ООН», — подчеркнули в турецком внешнеполитическом ведомстве.

Накануне госдеп США подтвердил сообщения о том, что американское посольство будет открыто в Иерусалиме в мае 2018 года. По данным газеты «Таймс оф Исраэл», официальный перенос посольства может состояться 14 мая этого года. Таким образом, это будет совпадать с 70-летием образования Израиля.

В свою очередь, израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху поблагодарил Дональда Трампа за такой шаг, заявив, что день открытия посольства США в Иерусалиме «станет величайшим днем для Израиля».

Президент США Д.Трамп в начале декабря сообщил о решении перенести посольство США в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим, а также о признании Иерусалима израильской столицей.