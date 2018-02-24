Судно «Sky moon», задержанное в ноябре 2016 года украинскими пограничниками за посещение Крыма, передадут в распоряжение украинской армии.

Как передает ТАСС, об этом в субботу сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

Танзанийское судно «Sky Moon», которое в конце 2016 задержали сотрудники Госпогранслужбы, будет передано Военно-морским силам Украины», — сказано в сообщении.

Судно «Sky Moon» было задержано морской погранохраной Украины в ноябре 2016 года на Дунае. Оно следовало из Севастополя в молдавский порт Джурджулешты. На борту судна находились девять членов экипажа, все они граждане Сирии. Пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины сообщила, что в отношении капитана был составлен обвинительный акт, а остальных членов команды привлекли к административной ответственности. В марте 2017 года Одесский суд постановил конфисковать судно.