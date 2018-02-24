В электронной системе (mektebeqebul.edu.az), согласно информации на 14:00 24 февраля, было размещено более 30 тысяч запросов о приеме в первый класс школ Баку.

Как передает Тренд, об этом говорится в сообщении Управления образования города.

Около 29 тысяч человек выбрали общеобразовательные школы, около 2000 человек — лицеи и гимназии. Данный показатель примерно на 60 процентов превышает прогноз по приему учеников в первый класс государственных общеобразовательных школ Баку.

Впервые в этом году для детей, обучавшихся в подготовительных группах, автоматически системой были выбраны школы и учителя.

Именно применение этого порядка освободило родителей детей, обучавшихся в подготовительных группах, от дополнительных забот. Таким образом, более 24 тысячи детей подготовительных групп прошли автоматическую регистрацию по приему в первый класс, поэтому их родителям нет необходимости в повторном размещении запроса.

Напомним, что в процессе регистрации электронных заявлений, который продолжится до 15 сентября, родители должны выбрать школу, язык обучения и учителя. Те, кто по каким-либо причинам не смог пройти электронную регистрацию, могут обратиться в альтернативные центры регистрации, созданные в школах Баку, Гянджи, Сумгайыта и Абшеронского района.