Министерство иностранных дел и Генеральная прокуратура Азербайджана выступили с совместным заявлением в связи с годовщиной Ходжалинского геноцида.

Как сообщает АПА, в заявлении говорится:

«Республика Армения несет ответственность за открытую поддержку после 80-х годов агрессивного сепаратизма и терроризма на государственном уровне в нагорно-карабахском регионе Азербайджана, оккупацию 20 процентов нашей территории, этническую чистку на оккупированных территориях и в самой Армении по отношении к более чем миллиону коренных азербайджанцев, за многочисленные военные преступления, преступления против человечности и геноцид.

Оккупация Ходжалы была особенно трагичной. До конфликта в этом городе, расположенных в нагорно-карабахском регионе Азербайджана проживало 7000 человек. С октября 1991 года город был полностью окружен вооруженными силами Армении. После массовых артиллерийских атак в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года вооруженные силы Армении совместно с 366 мотострелковой дивизией бывшего Союза Советских Социалистических Республик (СССР) оккупировали Ходжалы. Оккупанты полностью разрушили Ходжалы и с особой жестокостью истребили его гражданское население.

Общая оценка причин и последствий начатой со стороны Армении против Азербайджана войны и соответствующие факты трагических событий в Ходжалы полностью доказывают, что преступления, совершенные в этом городе Азербайджана не были случайными, наоборот, это было частью широко распространенной и системной политики Армении, где главными являются такие ужасающие идеи, как расовое превосходство, этническая дискриминация и ненависть. Резня гражданского населения Ходжалы была направлена на массовое уничтожение людей. Армяне убивали людей лишь за то, что они были азербайджанцами.

На фоне продолжающейся агрессии против Азербайджанской Республики начатая Арменией война, преступлений против человечности и Ходжалинский геноцид являются серьезными нарушениями прав человека и международного гуманитарного права, в частности Женевской конвенции 1949 года, Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, Международного пакта о гражданских и политических правах, Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах, Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Конвенции о правах ребенка, Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Известно, что нынешнее и предыдущее руководство Армении, другие политические и военные официальные лица этой страны вместе с лидерами сепаратистского режима, созданного Арменией на оккупированных территориях Азербайджана, лично участвовали в оккупации азербайджанских земель и насилия в Ходжалы в отношении гражданского населения азербайджанской национальности и военнослужащих. В интервью британскому журналисту Томасу де Ваалу тогдашний министр обороны и нынешний президент Армении Серж Саркисян не стесняясь заявил: «До Ходжалы азербайджанцы считали, что армяне это нация, которая не может проявить агрессию против гражданского населения. Мы разрушили этот стереотип » (Томас де Ваал, Черный сад: Армения и Азербайджан между миром и войной (Нью-Йорк и Лондон, издательство Нью-Йоркского университета, 2003, стр. 172)).

Неоспоримый факт, что сегодня ни один официальный или политический статус не может дать иммунитет лицу, имя которого упоминается, когда речь идет о самых больших международных преступлениях, включая военные преступления, преступления против человечности, геноцид и этническую чистку. Азербайджанская Республика убеждена в том, что принятые на наднациональном уровне и в рамках международного права мероприятия послужат прекращению безнаказанности и привлечения к суду лиц, ответственных за тяжкие преступления, совершенные Арменией на фоне агрессии против Азербайджана».