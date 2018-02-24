На заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана были утверждены еще две кандидатуры для участия в президентских выборах, которые состоятся 11 апреля.

Как передает Тренд, на заседании был рассмотрен вопрос утверждения кандидатуры от Партии граждан и развития Али Алиева и кандидатуры от Демократической партии Азербайджана Сардара Мамедова. Было отмечено, что есть юридические основания для утверждения кандидатур Алиева и Мамедова для участия в президентских выборах.

Вопрос был поставлен на голосование и принят. Затем были зарегистрированы уполномоченные представители Партии граждан и развития и Демократической партии Азербайджана.