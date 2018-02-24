Распоряжения Президента Азербайджана «О повышении суммы социальных пособий», «О повышении размера пособия женщинам, имеющим более пяти детей» и «О повышении пособия находящимся в частично оплачиваемом социальном отпуске по уходу за ребенком» от 23 февраля 2018 года затронут около 560 тысяч человек, говорится в сообщении минтруда и социальной защиты населения, распространенном в субботу.

Как передает Тренд, это очередной шаг по усилению системы соцобеспечения, государственной заботы о социально уязвимых группах населения.

В сообщении говорится, что с 1 марта 2018 года на десять процентов будет повышена сумма ежемесячных социальных пособий, назначенных лицам по возрасту, по болезни, по инвалидности в связи с защитой территориальной целостности, независимости и конституционного строя Азербайджана, в связи с событиями 20 Января 1990 года, с заболеванием во время воинской службы, с трудовой травмой и профессиональным заболеванием, с пребыванием в зоне военных операций, выполнением задач воинской службы, в связи с ликвидацией аварии на Чернобыльской АЭС, воинской службой на Чернобыльской АЭС, лицам, получающим социальное пособие за потерю кормильца, детям в возрасте до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья, ветеранам войны, детям в возрасте до одного года в малообеспеченных семьях (получающих адресную социальную помощь), инвалидам войны и приравненным к ним лицам, семьям шехидов и детям военнослужащих срочной воинской службы, а также лицам, относящимся к другим категориям, предусмотренным законодательством.

С первого марта в среднем на десять процентов будут увеличены единовременные пособия при рождении ребенка, для ежегодного лечения лиц, пострадавших в результате радиационной аварии, на похороны, сообщили в ведомстве.