Вечером 21 февраля сотрудник дорожной полиции Москвы избил азербайджанку, гражданку России около ее дома.

Как заявила Вести.аз сестра пострадавшей Айбениз Мамедова, 33-летняя Фируза Мамедова вместе с матерью и 9-летней дочерью на автомобиле подъехали к своему дому, и в это время к ним подошел сотрудник ГИБДД и стал осматривать фонарем автомобиль.

«Сестра, мама и племянница находились в автомобиле. Сотрудник дорожной полиции потребовал документы у сестры, и при этом он сам не представился. Он обвинил сестру в том, что она везет 9-летнего ребенка без автокресла. В свою очередь сестра, выслушав его, потребовала представиться и показать документы. Но последовал отказ. Сестра, почувствовав запах алкоголя, не стала продолжать с сотрудником ГИБДД разговор, и заблокировалась в автомобиле. Она пыталась успокоить испуганную дочь. А сотрудник полиции стал кулаком стучаться в окно автомобиля и пытался силой открыть дверь. Свидетелем его противоправных действий стали соседи и прохожие. Чтобы остановить его, сестра опустила боковое окно автомобиля, и этим воспользовался сотрудник полиции – он открыл дверь, насильно вытащил сестру из автомобиля и потащил в служебную машину», — рассказывает сестра пострадавшей.

По словам Айбениз Мамедовой, сотрудник ГИБДД затолкал сестру в салон автомобиля и стал ее душить.

«Сотрудник ГИБДД ( как выяснилось позже – ред.) Хорошев Алексей Анатольевич на заднем сиденье служебной машины навалился на сестру, стал душить и бить ее по голове. Он угрожал ей, оскорблял непристойными словами.

Он также оскорбил и оттолкнул мою пожилую мать Мамедову Земфиру, которая пыталась защитить свою дочь. Что произошло потом, сестра не помнит, так как от сильного удара в затылок она потеряла сознание и очнулась только в машине скорой помощи, которую мы вызвали.

После того, как была оказана ей первая помощь, сестру доставили в городскую клиническую больницу имени С.С.Юдина, где она находится по настоящее время под наблюдением врачей. Сестре поставили диагноз- сотрясение головного мозга, травму мягких тканей и ушибы. Она себя очень плохо чувствует, кроме этого маленькая дочь сестры, которая стала свидетелем, получила моральную травму. Сестре также нанесен материальный ущерб. Но больше всего возмущает то, как сотрудник службы обошелся с женщиной , с гражданкой России. Надеемся, что его поступок не останется без наказания», — отметила собеседник Vesti. Az.

В продолжение сестра пострадавшей сказала, что Фируза написала заявление в Чертановкий межрайонный следственный отдел Следственного комитета России, в котором она подробно изложила совершенное инспектором ДПС незаконное действие.

«Мы требуем, чтобы были приняты необходимые меры в отношении Хорошева А.А., превысившего свои полномочия и допустившего преступные действия в соответствии с законодательством. Мы требуем, чтобы в кратчайшие сроки была проведена судебно-медицинская экспертиза по факту причинения вреда ее здоровью, в том числе, проверка наличия алгоколя в крови сотрудника ГИБДД. Но, к сожалению, до сего времени не последовала реакция на заявление сестры. Никого из свиделей преступного действия инспектора ДПС не вызвали в следственный отдел для дачи показаний. Мы даже не знаем возбуждено ли уголовное дело в отношении сотрудника ГИБДД, который пользуясь слуебным положением избил мою сестру на глазах у матери и маленького ребенка. Но очень хочется верить , что органы правопорядка защитят права гражданки России, которая стала жертвой незаконных действий сотрудника ДПС», — заключила Айбениз Мамедова.