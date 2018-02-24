Вечером 21 февраля  сотрудник дорожной полиции Москвы избил азербайджанку, гражданку России  около ее  дома.

Как заявила Вести.аз сестра пострадавшей Айбениз Мамедова, 33-летняя Фируза  Мамедова вместе с матерью и 9-летней дочерью на автомобиле подъехали к своему дому,  и в это время  к ним подошел сотрудник  ГИБДД и стал осматривать   фонарем автомобиль.

«Сестра, мама и племянница находились в автомобиле. Сотрудник дорожной полиции  потребовал документы у сестры, и при этом он сам не представился. Он обвинил сестру в том, что она везет 9-летнего ребенка без автокресла.  В свою очередь сестра, выслушав его, потребовала   представиться и показать документы. Но последовал отказ. Сестра, почувствовав запах алкоголя,  не стала продолжать с сотрудником ГИБДД разговор, и заблокировалась в автомобиле. Она  пыталась успокоить испуганную дочь. А  сотрудник полиции стал кулаком стучаться в окно автомобиля и пытался силой открыть дверь. Свидетелем его  противоправных действий стали соседи и прохожие. Чтобы  остановить его, сестра опустила  боковое окно  автомобиля,  и этим воспользовался сотрудник полиции – он открыл дверь, насильно вытащил сестру из автомобиля и потащил в служебную машину», —  рассказывает сестра пострадавшей.

По словам Айбениз Мамедовой,  сотрудник ГИБДД затолкал сестру в салон автомобиля  и стал ее душить.

«Сотрудник ГИБДД ( как выяснилось позже – ред.)  Хорошев  Алексей Анатольевич на заднем сиденье служебной машины навалился на сестру,  стал душить и бить ее по голове. Он угрожал ей, оскорблял  непристойными словами.

Он также оскорбил и оттолкнул мою пожилую мать Мамедову Земфиру, которая пыталась защитить свою дочь. Что произошло потом, сестра не помнит, так как от сильного удара в затылок она потеряла сознание и очнулась только в машине скорой помощи, которую мы вызвали.

После того, как была оказана ей первая помощь, сестру доставили в  городскую клиническую больницу имени С.С.Юдина, где она находится по настоящее время под наблюдением врачей. Сестре поставили диагноз- сотрясение головного мозга,  травму мягких тканей и ушибы. Она себя очень плохо чувствует, кроме этого маленькая дочь сестры, которая стала свидетелем, получила моральную травму. Сестре также нанесен материальный ущерб. Но больше всего возмущает то, как сотрудник службы  обошелся с женщиной , с гражданкой России. Надеемся, что его поступок не останется без наказания», —   отметила собеседник Vesti. Az.

В продолжение сестра пострадавшей   сказала, что Фируза  написала  заявление в Чертановкий межрайонный следственный отдел Следственного комитета России,  в котором она подробно изложила  совершенное  инспектором ДПС  незаконное действие.

«Мы требуем,  чтобы были приняты необходимые меры в отношении Хорошева А.А., превысившего свои полномочия и допустившего преступные действия в соответствии с законодательством. Мы требуем, чтобы в кратчайшие сроки была проведена судебно-медицинская экспертиза  по факту  причинения вреда ее здоровью,  в том числе, проверка наличия алгоколя в крови  сотрудника ГИБДД. Но, к сожалению, до сего времени не последовала реакция на заявление сестры. Никого из свиделей преступного действия инспектора  ДПС не вызвали в следственный отдел  для дачи показаний.  Мы даже не знаем возбуждено ли уголовное дело в отношении сотрудника ГИБДД,  который  пользуясь слуебным положением избил мою сестру на глазах у матери и  маленького ребенка. Но очень хочется верить , что органы правопорядка  защитят права  гражданки России, которая  стала жертвой  незаконных действий сотрудника ДПС», — заключила Айбениз Мамедова.