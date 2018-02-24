Вспыли интересные детали происшествия в Баку в ночь на 23 февраля, когда неизвестный был найден в кухонной вытяжке ресторана «Алов».

Как передает Вести.аз, прибывшие по сигналу полиция и сотрудники МЧС Азербайджана извлекли пострадавшего, который оказался 30-летним Асифом Мехралыевым, и отправили его в больницу.

При допросе А.Мехралыев показал, что два дня назад устроился на работе в тот самый ресторан, а накануне, отпросившись с работы, напился и замыслил совершить кражу на своем новом рабочем месте, и с этой целью полез в вентиляционную трубу, чтобы оттуда проникнуть в помещение ресторана. Однако не рассчитал своих габаритов и застрял в трубе. В настоящее время незадачливый вор продолжает курс лечения в больнице.

Полиция ведет разбирательство.