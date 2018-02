Автомобиль, двигавшийся на высокой скорости, врезался в здание школы в индийском городе Музаффарпур (штат Бихар) на востоке страны, передает РИА Новости .

Согласно данным агентства, жертвами аварии, причины которой еще предстоит установить, стали девять учащихся, еще не менее 24 получили ранения. К настоящему времени все пострадавшие доставлены в больницу. Личность водителя, а также его мотивы пока не установлены.

На месте инцидента работает полиция. Ведется расследование случившегося.

#SpotVisuals: Nine students dead, 24 injured after a vehicle rammed into a school building in #Bihar‘s Muzaffarpur pic.twitter.com/n8E4UNwY8R

— ANI (@ANI) 24 февраля 2018 г.