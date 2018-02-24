Продолжается лечение размещенного в Центральной клинической больнице бывшего председателя партии «Мусават» и председателя Национального центра стратегического мышления Исы Гамбара.

Как сообщили Report в больнице, в этот раз обращение Исы Гамбара к врачу не связано с проблемами с сердцем.

Он был помещен в общий стационар, где получает лечение: «Его состояние контролируют невропатологи, терапевты. Он регулярно проходит кардиологическое обследование и не имеет проблем с сердцем».

Отметим, что 13 января в состоянии здоровья И.Гамбара возникли проблемы и его поместили в Центральную клиническую больницу. Обследование выявило, что И.Гамбар перенес инфаркт. Ему проведено стентирование сосудов сердца.

23 февраля он вновь помещен в больницу.