Трехсторонний формат сотрудничества Украина-Азербайджан-Турция будет способствовать дальнейшему укреплению отношений между странами, сказали Trend в министерстве иностранных дел Украины.

Как отметили в МИД, Украина имеет традиционные дружественные отношения с Азербайджаном и Турцией, и обе страны являются стратегическими партнерами Украины.

«Трехсторонний формат сотрудничества Украина-Азербайджан-Турция будет способствовать дальнейшему укреплению отношений между странами и станет платформой, которая позволит разработать взаимовыгодные проекты, аналогичные тем, которые успешно реализуются Азербайджаном и Турцией в других трехсторонних форматах сотрудничества», — сказали в МИД Украины.

Отметим, что ранее посол Азербайджана в Украине Азер Худиев сказал, что 6 марта в Баку состоятся первые политические консультации относительно создания формата Азербайджан-Турция-Украина.