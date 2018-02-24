Группа хирургов из Мумбая удалили у пациента опухоль мозга массой 1,8 кг, передает РИА Новости.

Операция заняла шесть часов. По словам, нейрохирурга Тримурти Надкарни, не исключено, что эта опухоль стала самой большой в мире – она была больше головы пациента.

Опухоль у 31-летнего Сантала Пала начала развиваться еще три года назад, но никто из врачей не рисковал браться за такую сложную операцию.

Из-за болезни Пал потерял зрение, однако врачи надеются, что после удаления опухоли он снова сможет видеть. Сейчас он восстанавливается после операции, и его жизни ничто не угрожает.