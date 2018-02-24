25 февраля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, ночью и утром в некоторых местах туман. Будет дуть южный ветер.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 4-6°, днем 18-11°, в Баку ночью 4-6°, днем 8-10° тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 758 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 60-65%.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается. Утром и ночью местами туман, ветер северный. Температура воздуха ночью составит 2-7°, днем 8-13°, в горах ночью -3-+2°, днем 4-9° тепла.