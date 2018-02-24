По меньшей мере 25 афганских военнослужащих погибли в результате атаки боевиков радикального движения «Талибан» в провинции Фарах на юго-западе страны, передает ТАСС.
По его данным, талибы напали на афганскую военную базу.
По меньшей мере 25 афганских военнослужащих погибли в результате атаки боевиков радикального движения «Талибан» в провинции Фарах на юго-западе страны, передает ТАСС.
По его данным, талибы напали на афганскую военную базу.
Дата: 2018/02/24 11:55
Раздел: Мир
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