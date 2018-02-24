Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов понес тяжелую утрату.

Как сообщает Report, его брат Махир Панахов скончался на 58-м году жизни после продолжительной болезни.

Махир Панахов работал в министерстве налогов.