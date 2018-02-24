Бывший советник Дональда Трампа в его предвыборном штабе Рик Гейтс признал свою вину по двум пунктам обвинения — даче ложных показаний и сговоре против США. Об этом сообщает Bloomberg. Признательные показания Гейтса агентство считает свидетельством готовности обвиняемого на сотрудничество со следствием.

Как передает РБК, преступления, в которых сознался Гейтс, не имеют отношения к вмешательству России в американские выборы в 2016 году. Речь идет о сговоре против США с целью мошенничества и ведения лоббистской деятельности без регистрации, а также даче ложных показаний правоохранителям на допросах.

Представитель команды спецпрокурора Роберта Мюллера, который занимается «российским делом», сообщил на судебном заседании, что Мюллер готов запросить меньший срок для Гейтса, если тот будет сотрудничать со следствием, передает Reuters. Пока что обвинение планирует запросить для Гейтса лишение свободы сроком на минимум четыре года только по тем пунктам, по которым он дал признательные показания.​

Бывший глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт, несмотря на признание вины Гейтсом, заявил, что считает себя невиновным. Ему, как и Гейтсу, были предъявлены обвинения в тайной работе лоббистом в интересах украинского правительства, отмывании средств и банковском мошенничестве.

Гейтс и Манафорт были первыми задержанными по итогам расследования Роберта Мюллера, хотя предъявленные им обвинения и не имеют отношения к вмешательству России в выборы. Трамп неоднократно отвергал факт сговора своей команды с Москвой. Кремль в свою очередь отвергал обвинения во вмешательстве в американские выборы.