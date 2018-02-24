Конгресс азербайджанцев Швеции (КАШ) 22 и 23 февраля провел ряд официальных встреч с депутатами Риксдага и представителями МИД Швеции, где вновь поднял вопрос рассмотрения геноцида в Ходжалы шведскими парламентариями и правительством.

На встрече с представителями из партий буржуазно-консервативного блока «Альянс», КАШ вновь предоставил фото и материалы, доказывающие зверские акты армянских террористов в отношении мирного азербайджанского населения в Ходжалы. Представители КАШ призвали шведских политиков поднять вопрос Ходжалинского геноцида в Риксдаге и подчеркнули, что в отличие от событий 1915 года в Османской империи, геноцид против мирных жителей оккупированных азербайджанских земель — это факт, в то время как «армянский геноцид» до сих пор остается под большим вопросом из-за отсутствия доказательств.

Члены Конгресса выразили свое недовольство по поводу того, что некоторые шведские политики, ради своей популяризации среди ассирийцев и армян Швеции, используют «геноцид» как политический инструмент, при этом игнорируя призыв официальной Анкары открыть архивы и доказать, имел ли «геноцид» место или нет. Стоит напомнить, что ни предыдущее, ни нынешнее правительство Швеции «геноцид» не признало, и это при том, что ныне у власти сидят Социал-демократы и «Зеленая партия», которые весной 2010 года, при поддержке ассирийско-православной церкви, лоббировали признание «геноцида» в Риксдаге. Предполагается, что это было сделано с целью заработать голоса ассирийцев, курдов и армян на последних выборах. Поэтому в акте о признании событий 1915 года «геноцидом» со стороны шведского парламента отмечено, что «убийства» и «депортация» коснулись всего христианского населения Османской империи, включая ассирийцев, сурияни, халдейцев, греков и армян.