Три взрывных устройства были приведены в действие в субботу утром в городе Ситтве (штат Ракхайн) на западе Мьянмы, в результате пострадал один полицейский, передает ТАСС.

«Три взрывных устройства сдетонировали, еще три боеприпаса были найдены невзорвавшимися. Один полицейский получил легкие травмы», — сообщил агентству представитель полиции, уточнив, что один из взрывов прогремел в саду государственного учреждения.

В среду, как сообщало агентство Reuters, в результате взрыва в городе Лашо на востоке Мьянмы погиблидва человека, еще 22 получили ранения. v