Азербайджан входит в десятку стран по дешевизне дизельного топлива в мире. Страна занимает 9-е место среди 167 стран с самым дешевым дизельным топливом.

Как сообщает Report, такие данные следуют из последнего отчета Международного рейтингового агентства Global petroleum prices. В республике цена дизтоплива составляет 35 центов за литр, говорится в сообщении на сайте агентства. По дешевизне дизтоплива среди стран Европы и СНГ Азербайджан занял 1-е место.

Средняя цена дизельного топлива в мире составляет 1 доллар 4 цента. При этом страной с самой низкой ценой на дизельное топливо является Венесуэла, самое дорогое дизтопливо в Исландии — 2 доллара 2 цента.

Помимо прочего, согласно рейтингу Азербайджан занимает 24-е место среди 167 стран в мире с самым дешевым бензином.

Средняя цена за литр по миру 1 доллар 15 центов. Страной с самой низкой ценой на бензин является Венесуэла — 1 цент за литр, страна с самым дорогим бензином — Исландия: 2 доллара 10 центов.

Международное рейтинговое агентство Global petroleum prices ежемесячно составляет рейтинг стран с самыми низкими ценами на горюче-смазочные материалы. Для анализа используются цены на высокооктановый бензин и дизельное топливо. В рейтинге анализируются показатели 167 стран мира.

Данные этого агентства используются международным валютным фондом, а также в отчетах аналитических агентств.