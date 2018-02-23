Домыслы, озвучиваемые руководством Армении в предвыборный период, рассчитаны исключительно на внутреннего потребителя.

Об этом сказал руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, комментируя выступление министра иностранных дел Армении Эдварда Налбандяна.

По словам Гаджиева, тот факт, что руководство Армении апеллирует к мифологии, не вызывает удивления.

«Ни для кого не секрет, что Армения построила для себя реальность, опирающуюся на мифические сказки. Нелогичность, озвучиваемая Арменией может быть объяснена только мифами. Такого рода домыслы, озвучиваемые руководством Армении в предвыборный период, рассчитаны исключительно на внутреннего потребителя», -сказал он.

Представитель МИД отметил, что так же как и в случае с резолюциями СБ ООН, вместо того, чтобы ознакомиться с итоговым документом прошедшего в Брюсселе саммита «Восточного партнерства» и осмыслить его, руководство Армении обращается к сказкам и легендам.

«В итоговом заявлении саммита ЕС в Брюсселе еще раз выражена приверженность Евросоюза к территориальной целостности стран «Восточного партнерства», в том числе и Азербайджана», — подчеркнул он.