В связи с 26-й годовщиной Ходжалинского геноцида азербайджанцы в Мюнхене провели акцию протеста, говорится в пятницу в сообщении Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана.

В акции, организованной председателем Культурного центра азербайджанцев Мюнхена Саттаром Керимовым и его заместителем Фуадом Рзаевым, Баварской федерацией турецких обществ, приняли участие представители азербайджанской и турецкой общин.

На акции звучали лозунги «Справедливость Ходжалам», «Ходжалинский геноцид — преступление против человечества» и другие, были подняты плакаты и флаги Азербайджана.

Выступившие на акции азербайджанцы потребовали от международного сообщества продемонстрировать решительную позицию против агрессивной и оккупационной политики Армении, дать Ходжалинскому геноциду правовую оценку.

Выступивший на акции Саттар Керимов и глава Баварской федерации турецких обществ Махир Зейтиноглу призвали государства мира, международные организации жестко реагировать на агрессивную политику Армении.

По завершении акции от имени азербайджанской и турецкой общин Мюнхена было принято обращение к международным организациям . Международное сообщество, говорится в обращении, должно дать правовую оценку Ходжалинскому геноциду и принять решительные меры по прекращению оккупационной политики Армении. В документе выражена озабоченность равнодушием международного сообщества к происходящим событиям, что подталкивает Армению к совершению еще более тяжких преступлений.