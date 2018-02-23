Находящийся с визитом в Минске Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов принял участие в торжественной церемонии, посвященной 100-летию создания Вооруженных Сил Республики Беларусь.

Министр обороны Азербайджана награжден юбилейной медалью «100-летие Вооруженных Сил Республики Беларусь» за заслуги в развитии военного сотрудничества между двумя странами, сообщает сайт МО АР.

Затем генерал-полковник З.Гасанов и руководители делегаций других стран посетив площадь Победы в Минске, отдали дань памяти воинам и возложили венки к монументу Победы.