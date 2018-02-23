При поддержке посольства Азербайджана в Литве активные члены Литовской организации азербайджанской молодежи провели в центре Вильнюса флешмоб, посвященный Ходжалинскому геноциду, говорится в пятницу в сообщении посольства.

Мероприятие, проведенное по специальному разрешению мэрии Вильнюса, состоялось в местах большого скопления гостей города и перед зданием мэрии.

Слово #KHOJALY было выложено на площади 100 квадратных метров более 2000 свечами, которые горели всю ночь.

Наряду с азербайджанскими студентами, получающими образование в университетах Вильнюса и Каунаса, во флешмобе также активное участие принимала литовская молодежь.

Ранее при организации посольства и Литовского центра крови была проведена акция по сдаче крови, посвященная жертвам Ходжалы. Наряду с дипломатами в акции приняли участие представители диаспоры, азербайджанские студенты, литовская молодежь.