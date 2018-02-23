Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал председателя Совета министров СССР Иосифа Сталина кровавым злодеем и проклял его во веки веков. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале, вспоминая события 23 февраля 1944 года, передает Lenta.

«В истории чеченского народа, насчитывающей тысячелетия, было очень много трагических событий. Однако ни одна из этих войн не идет ни в какое сравнение с репрессиями Иосифа Сталина (будь он проклят во веки веков) против чеченского народа. 23 февраля 1944 года нас лишили всего — родной земли, родных домов, нажитого столетиями, загнали в скотские вагоны, отвезли и выбросили в алтайских горах, казахстанских степях, загнали в свинцово-цинковые и урановые рудники», — написал Кадыров.

Он отметил, что часть репрессированных умерла от голода и болезней, другие выжили благодаря истинной вере. Но чеченцев — народ-воин, народ-труженик, народ-патриот — назвали врагом народа, посетовал Кадыров. Он добавил, что жители республики помнят национальную трагедию, но строят новую Россию.

Массовая депортация чеченского и ингушского народов была проведена по указанию Сталина 23 февраля 1944 года. Тогда было принято постановление ГКО СССР № 5073 об упразднении Чечено-Ингушской АССР и высылке ее населения в Среднюю Азию и Казахстан. Официальным поводом стало обвинение в пособничестве фашистским оккупантам.

По официальным данным, с территории Чечено-Ингушской АССР были вывезены почти полмиллиона человек, которых направили в отдаленные районы Киргизии и Казахстана. Кроме чеченцев и ингушей, депортации подверглись и другие народы Северного Кавказа, в том числе калмыки, карачаевцы и балкарцы.

Запрет на возвращение на родину для чеченцев и ингушей был снят в январе 1957 года. Точных данных о числе погибших в результате депортации нет. В то же время, по оценкам историков, тяжелые условия в местах переселения стали причиной смерти десятков тысяч человек.