Дизайнеры из Tetra Soap наконец создали мыло, которое точно не выпадет из рук. Вдохновителем дизайна выступил Майк Мак, который включил в основу мыла форму тетрапода.

Тетрапод был создан во Франции в 1950 году в качестве берегозащитных и оградительных сооружений. Теперь его форма послужила основой для создания мыла с тремя опорными точками, благодаря которым его проще держать, пишет «Лайф» со ссылкой на Daily Mail.

Причудливая форма уменьшает площадь, на которой лежит кусок мыла, — после использования он сможет быстрее высохнуть. Для создания каждого кусочка используется силиконовая форма и особая холодная технология изготовления. По словам создателей, для каждого бруска требуется месяц выдержки в пресс-форме. Однако при использовании мыло сохраняет свою форму.

В состав мыла входят такие ингредиенты, как оливковое масло высшего сорта, кокосовое масло, биофлавоноиды органического цитруса, чайное дерево и масло сандалового дерева и мирра.