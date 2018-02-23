Беларусь поставляет Азербайджану современную продукцию военного назначения, и особый интерес представляют белорусские системы залпового огня «Полонез», сказал Sputnik Азербайджан военный эксперт Узеир Джафаров.

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов 22 февраля по приглашению белорусского коллеги генерал-лейтенанта Андрея Равкова посетил с рабочим визитом Минск.

По словам Джафарова, Азербайджан с Беларусью связывают тесные контакты. За последние годы взаимоотношения между странами в военной, военно-технической области развиваются по нарастающей. Министр обороны Беларуси осведомлен об успехах Азербайджана. Главы военных ведомств двух стран имеют хорошие дружеские отношения.

Кроме того, отметил военный эксперт, Беларусь поставляет Азербайджану некоторую продукцию военного назначения. В этом направлении есть и другие перспективные задумки, о которых пока говорить не стоит, так как не было о них объявлено официально.

«Наш министр отправился к белорусским друзьям, чтобы лично поздравить Вооруженные силы Беларуси. Кстати, вчера в Баку прошел торжественный прием по случаю юбилея ВС Беларуси и, как я знаю, наша сторона передала теплые слова военному атташе этой страны по случаю дня защитника отечества и ВС», — сказал Джафаров.

Детали визита Гасанова в Минск, по его словам, станут известны совсем скоро. И хотя пока, отметил он, раскрывать перспективные планы нет возможности, данные планы, скорее всего, будут реализованы уже в 2018 году. Это касается и поставок нового вида вооружений в Азербайджан.

«Об этом уже соседи, армянская сторона, говорят с тревогой. Некоторые не очень заинтересованы в том, чтобы Азербайджан наращивал свои военные и военно-технические связи с Беларусью, однако, официальный Баку в этом вопросе занимает твердый курс», — сказал он.

Эксперт отметил, что Азербайджан и в текущем, и в следующем году намерен развивать эти отношения. У Беларуси тоже есть большие планы совместно с азербайджанскими министерством обороны, министерством оборонной промышленности и другими силовыми структурами.

Джафаров отметил, что за период пребывания Закира Гасанова на посту министра он второй раз совершает визит в Беларусь. И каждый раз ведомство получает положительные отзывы от белорусских друзей относительно укрепления обороноспособности Азербайджана — несмотря на недовольство различных сил.

«Мы не строим свою политику, исходя из мнения наших соседей или недругов», — подчеркнул он.

Что касается производимой в Беларуси реактивной системы залпового огня «Полонез», то это, по его словам, современное вооружение, очень значимое для Азербайджана.

«Лично мое мнение — что это, можно сказать, уже решенный вопрос, и после приобретения израильского вооружения мы этого и не скрываем», — сказал он.

По словам Джафарова, это будет дополнительным толчком для противников Азербайджана, которые пока не понимают серьезность намерений республики восстановить свою территориальную целостность. Эксперт напомнил, что Азербайджан не раз это заявлял, и Верховный главнокомандующий и министр обороны, начальник Генштаба страны неоднократно подчеркивали это.

«Этот вопрос остается до сих пор открытым: пока наша территориальная целостность не восстановлена, Азербайджан будет закупать любые виды вооружений, в том числе и «Полонезы»», — сказал военный эксперт.

По мнению эксперта, как минимум в 2018 году соответствующая техника будет на вооружении ВС Азербайджана, но точно об этом пока говорить сложно. Это удачный выбор, своевременный, и это усилит мощь и боеготовность ВС республики, заключил Джафаров.