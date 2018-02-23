Президент Франции Эммануэль Макрон поделился своими мыслями по поводу вина. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Franceinfo.

По словам Макрона, он пьет вино два раза в день: днем и вечером.

«Существует опасность для здоровья общества, когда молодые быстро напиваются крепким алкоголем или пивом. С вином это не так», — сказал Макрон

Таким образом, президент подискутировал с министром здравоохранения Аньес Бузин, которая ранее заявляла, что алкогольная индустрия заставляет потребителей верить в полезные свойства вина.