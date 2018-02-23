В рамках своей стратегии корпоративной социальной ответственности (КСО), Nar продолжает успешно сотрудничать с Азербайджанским техническим университетом (АзТУ). Оператор, открывший при университете лабораторию Nar, снабженную специальным оборудованием, продолжает развивать сотрудничество с АзТУ в различных направлениях.

Накануне университетом были названы имена студентов, показавших наилучшие результаты по итогам прошедшего семестра. Так, 3 лучших студента учебного семестра – Нармина Вагиф гызы Гюльгасанлы, Тарверди Имран оглу Тагиев и Кенуль Джаваншир гызы Ахмедова, занявшие 1-е, 2-е и 3-е места соответственно, получили ценные подарки от Nar. Данная инициатива мобильного оператора, придающего особую важность развитию образования и просвещения, даст дополнительный стимул студентам для достижения еще больших успехов в учебе.

Нужно отметить, что в рамках договора о сотрудничестве, подписанного с Азербайджанским техническим университетом, оператором была создана лаборатория Nar, благодаря которой студенты имеют возможность получать знания и практический опыт в сфере GSM. В данной лаборатории, снабженной современным телекоммуникационным оборудованием, проводятся тренинги и семинары для студентов с участием профессиональных специалистов в области технологий. Целая группа молодых людей, получивших практические знания в рамках данной программы, уже сделали первые шаги к тому, чтобы стать квалифицированными специалистами. Оборудование университетской лаборатории и проведение программы стажировки для студентов осуществляется в рамках стратегии КСО Nar, направленной на развитие образования и молодежи.

Более подробную информацию о стратегии КСО Nar можно получить, посетив интернет-страницу nar.az.

Компания Azerfon, начавшая свою деятельность 21 Марта 2007 г., под торговой маркой Nar Mobile, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на Азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Созданная впоследствии торговая марка Nar, стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также предоставил абонентам широкий охват сети четвертого поколения (4G). В рамках стратегии направленной на постоянное усовершенствование качества своей сети, мобильный оператор представил услугу «HD-Voice», позволяющую существенно улучшить качество и обеспечить более четкую передачу звука во время звонков. Сегодня, Nar предоставляет более 2 миллионам своих абонентов услуги высокого качества, благодаря обширной сети, состоящей из более 6500 базовых станций и охватывающей 93% территории страны.