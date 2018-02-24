Российский стилист Сергей Зверев заявил, что 70-летняя украинская певица София Ротару замужем. Об этом он рассказал в комментарии печатному изданию «Зажигай!», передает издание «Дни».

Стилисту задали вопрос об отношениях с женщинами, перечислив знаменитостей, которые могли бы стать его пассией. В списке числилась Ротару.

«Ротару? Разве она свободна? Она втихаря замужем!» – заявил Зверев.

Сама певица не рассказывает о личной жизни.

София Ротару была замужем за народным артистом Украины Анатолием Евдокименко. Он умер в 2002 году.

Свадьба Ротару и Евдокименко состоялась 22 сентября 1968 года.

Музыкант умер 23 октября 2002 года от инсульта.

От Евдокименко у Ротару есть сын Руслан, родившийся 24 августа 1970 года.