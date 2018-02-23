Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об увеличении размера социальных пособий.
Размер социальных пособий с 1 марта 2018 года в среднем будет увеличен на 10 процентов.
Также Ильхам Алиев подписал распоряжение об увеличении суммы пособия, выдаваемого женщинам, имеющим больше 5 детей.
Сумма пособия, установленного указом президента «Об установлении размера пособий для женщин, имеющих больше 5 детей» от 27 декабря 2013 года, с 1 марта 2018 года увеличена на 10 процентов.
Президент Ильхам Алиев также сегодня подписал распоряжение о повышении ежемесячного пособия, выплачиваемого находящимся в частично оплачиваемом социальном отпуске по уходу за ребенком.
Cумма ежемесячного пособия, выплачиваемого находящимся в частично оплачиваемом социальном отпуске по уходу за ребенком, с 1 марта 2018 года будет повышена на 10%.