Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об увеличении размера социальных пособий.

Размер социальных пособий с 1 марта 2018 года в среднем будет увеличен на 10 процентов.

Также Ильхам Алиев подписал распоряжение об увеличении суммы пособия, выдаваемого женщинам, имеющим больше 5 детей.

Сумма пособия, установленного указом президента «Об установлении размера пособий для женщин, имеющих больше 5 детей» от 27 декабря 2013 года, с 1 марта 2018 года увеличена на 10 процентов.