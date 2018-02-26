■ Болгары танцуют на раскаленных углях. По легенде, воин, услышав крик о помощи из горящей церкви, кинулся внутрь и выбежал, держа в руках икону, на которой были св. Константин и св. Елена. Ежегодно это событие отмечают танцами на углях. Об этом информирует издание «Вокруг света».

■ Абсолютно бессмысленный для нас набор слов для болгар имеет очевидное значение. Болгарское «много» это всего лишь «очень», поэтому выражение переводится как «очень мало».

■ Переворачивают все с ног на голову. Кажущиеся нам знакомыми болгарские слова на самом деле имеют неожиданный перевод: «стол» — это стул, «майка» значит мама, «булка» — невеста, «диня» — арбуз, а «гора» — лес.

■ Играют «Собачий вальс», но называют его при этом «Кошачим маршем».

■ Просят подать на завтрак «яйца на очи» — так называют глазунью.

■ Протестуют с помощью камней. Недовольные действиями чиновников люди приносят к мэрии булыжники и складывают их на площади.

■ Моют руки у мусоропроводов. В старых многоэтажных домах возле дверки камеры для мусора прикреплена раковина.

■ Пьют чечевицу (из нее делают напиток, традиционно его подают на завтрак) и мастику (так называется анисовая водка, запивать которую принято в Болгарии кисломолочным айраном).

■ Покупают сигареты и минералку, присев на корточки. В центре Софии в полуподвальных помещениях расположены лавки, которые называются klek, что в переводе с болгарского означает «приседать» и «приземистый». Окошко лавки находится на уровне тротуара или чуть выше. Аренда таких помещений дешевле.

■ Боятся желтых тюльпанов. Считают, что они символизируют ненависть.