49-летний Дэниел Крейг, явившись на церемонию Британской киноакадемии BAFTA, поразил публику своим внешним видом. А поклонники так просто устроили натуральную истерику в Сети, обсуждая, что же случилось с его лицом. Крейг и раньше-то считался самым непривлекательным из всех актеров, игравших знаменитого британского шпиона Джеймса Бонда. Но когда он появился сейчас с абсолютно «новым лицом», многие засомневались в успехе пятого по счету фильма о Бонде, в котором после долгих уговоров и скандалов согласился сниматься Крейг. Ведь раньше его отличала если не классическая красота, то определенная брутальность и грубость, вполне привлекательная для мужчины и придающая его Джеймсу Бонду необходимую сексуальность в глазах женской аудитории. Об этом пишет издание 7Дней.

Что же действительно случилось? Пластические хирурги, к которым обратились репортеры, объяснили причины распухшего и отечного лица Крейга. По всей видимости, он недавно прошел через несколько пластических операций и различных процедур. Слишком много ботокса и филлеров в верхней и нижней частях лица — одна из причин странного вида звезды. Мужчинам, оказывается, нужно быть особенно осторожными, когда дело касается «уколов красоты» и подкожных инъекций гилауроновой кислоты. А Крейг, судя по мнению врачей, перестарался, стремясь убрать все морщины, в том числе даже на щеках…

Не обошлось и без подтяжки, если и не лица, то зоны вокруг глаз. Наверняка была проведена блефаропластика верхних и нижних век. Обычно после подобных процедур требуется немало времени, чтобы избавиться от отечности. Но Крейг зачем-то явился на церемонию и продемонстрировал всему миру эксперименты над своей внешностью. И получил в результате новое прозвище: «Пластиковый мужчина». Неужели, бьются в истерике фанаты «бондианы», именно в таком виде актер появится на экране в новом фильме о супершпионе? Стоило ли его так долго уговаривать, когда он грозился «скорее перерезать себе вены, чем снова облачиться в костюм Бонда»? В результате все-таки согласился (за немыслимый гонорар) и накачал свое мужественное лицо ботоксом. Да еще сверх всякой меры. Как-то и впрямь трудновато представить Бонда, покидающим кабинет пластического хирурга.