Азербайджан объявил этого мужчину в международный розыск за разбойное нападение в составе организованной группировки с применением огнестрельного оружия.

Как сообщает издание «Корреспондент», сотрудники Службы безопасности Украины в рамках борьбы с международной организованной преступностью задержали гражданина Азербайджана. Он является одним из лидеров преступной группировки.

Отмечается, что Азербайджан объявил этого мужчину в международный розыск для привлечения к уголовной ответственности за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, в частности разбойное нападение в составе организованной группировки с применением огнестрельного оружия.

СБУ установила, что разыскиваемый скрывался в небольшом поселке в Центральной Украине.

Сейчас он находится под стражей, решается вопрос о его экстрадиции в Азербайджан.