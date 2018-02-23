«Я думаю, что после выборов в этом году переговоры по нагорно-карабахскому урегулированию будут интенсифицированы». Как сообщает Report, об этом заявил гендиректор Института политических исследований России, политолог Сергей Марков.

По его мнению, переговоры как и ранее будут вестись на основе Мадридских принципов.

Как отметил политолог, результат был практически достигнут по итогам переговоров к концу 2016 года: «Оптимизм был очень большой, однако выхода не нашли. Возвращение к этим переговорам крайне важно. И причиной срыва стало давление радикальной армянской диаспоры, так как она опасалась потери влияния на Армению».

По словам Маркова, лидирующую роль в Минской группе ОБСЕ играет Россия. «США и Франция в этом формате не находятся в конфликте с Россией, хотя в других вопросах есть напряжение. Этот конкретный уникальный случай, когда США и Франция поддерживают подобные миротворческие инициативы.»