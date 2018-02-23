Сотрудничество между Россией и Азербайджаном продолжит развиваться после президентских выборов. Об этом заявил на проходящей в мультимедийном пресс-центре Sputnik Азербайджан конференции на тему «Будущее азербайджано-российских отношений» депутат Государственной Думы Российской Федерации Ирек Зиннуров.

В марте в России, в апреле в Азербайджане состоятся президентские выборы, которые станут самыми важными политическими событиями в двух странах на ближайшие семь лет. Результат этих выборов окажет несомненное влияние на дальнейший ход азербайджано-российских отношений.

По словам Зиннурова, двусторонние отношения между странами активно развиваются на политическом, экономическом и гуманитарном уровне.

«Наш комитет активно взаимодействует с Милли Меджлисом. Наши отношения будут улучшаться и после выборов. В России проживает много азербайджанцев, в Азербайджане – много русских. Им будут созданы условия для голосования в странах проживания», — отметил он.

По словам эксперта, странам следовало бы еще больше привлечь в процесс взаимодействия молодежь. «Также важно сотрудничество в сфере спорта, который является одним из механизмов сотрудничества», — заключил Зиннуров.