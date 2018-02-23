Президент Грузии Георгий Маргвелашвили в рамках кампании «От независимости до свободы – 100 лет республики» 26 февраля совершит визит в Марнеульский район, в котором компактно проживают азербайджанцы.

Как сообщает АПА, Георгий Маргвелашвили проведет встречу в Центре занятости населения с местной молодежью и представителями общественности.

В ходе встречи президент Грузии предоставит информацию о стоящих перед государственностью Грузии современных вызовах и целях кампании.

Отметим, президент Грузии Георгий Маргвелашвили начал кампанию по всей стране, чтобы привлечь молодежь к празднованию 100-летия провозглашения независимости Грузии. Кампания под названием «От независимости до свободы — 100 лет Республики» стартовала со встречи президента в Телавском государственном университете 20 февраля. Кампания, которая также включает фотовыставки, отражающие историю страны с 1918 года, продлится до 26 мая и охватит ряд городов по всей стране.