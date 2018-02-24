Друг сатирика, ушедшего из жизни в ноябре прошлого года, рассказал журналистам о том, как он сражался с тяжелым заболеванием. Актер и музыкант Владимир Качан знал Михаила Задорнова с шестого класса. Писатель часто вспоминал его в своих произведениях.

Друг покойного Михаила Задорнова Владимир Качан, о котором тот не раз говорил в интервью и своих книгах, рассказал журналистам о том, как сатирик мужественно боролся с онкологией. Сам писатель и его близкие старались не делиться подобной информацией с общественностью, не желая привлекать лишнего внимания к своим проблемам. По слухам, за несколько месяцев до смерти Задорнов обращался к известному целителю. Об этом пишет «Стархит».

Владимир Качан подтвердил, что сатирик действительно пробовал нетрадиционные методы лечения, но разочаровался в них. К Задорнову приходил известный целитель, которому удалось помочь Филиппу Янковскому. По слухам, специалист даже консультировал Михаила Горбачева. Но к Михаилу Николаевичу у него не получилось найти подход.

«Мы решили, что вреда Задорнову такое лечение не принесет. Как говорится, попытка не пытка. Целитель явился в больницу, совершал руками пассы над Мишиной головой, рассказывал о своих именитых пациентах. В какой-то момент Задорнов не выдержал и шепнул: «Слушайте, по-моему, он гонит!».. Я надеялся до конца. Если Миша не утратил способности шутить, значит, выкарабкаемся. Но… чуда не случилось», – поделился друг писателя.

Вспомнил Качан и о том, как начиналась болезнь приятеля. По мнению артиста, развитие тяжелого недуга спровоцировала травма головы, полученная Задорновым во время катания на лыжах в Альпах. С ним тогда отдыхал Максим Галкин и другие друзья. Когда Михаил Николаевич внезапно исчез, его знакомые не на шутку переволновались. Сатирика нашли лишь спустя три часа. Правая часть лица Задорнова распухла, и ему пришлось обращаться в швейцарскую больницу.

Узнав о страшном диагнозе, Михаил Николаевич поехал в Германию к известному хирургу, который сделал ему операцию. Писателю пообещали, что все будет хорошо. Однако спустя три месяца у него начала расти новая опухоль. «Она отключала по частям части тела: переставали слушаться ноги, руки… Только мозг работал до последнего», – рассказал Качан.

Близкие Задорнова до конца верили, что у него получится побороть болезнь. Писатель демонстрировал окружающим бодрое расположение духа. Обе любимые женщины сатирика – экс-супруга Велта и нынешняя избранница Елена – дежурили возле его кровати, сменяя друг друга.

«Общее горе их объединило. Миша уходил тяжело. Об этом знали только самые близкие, буквально несколько человек. Остальным сообщили, что он уехал лечиться в Ригу. Говорили так для того, чтобы его никто не беспокоил. На самом деле последние недели мой друг угасал в подмосковном реабилитационном центре», – вспоминает Качан.

Максим Галкин навещал давнего знакомого и делился с ними новостями. Во время одного из последних визитов Задорнов был уже совсем слаб. Телеведущий, который считал Михаила Николаевича своим другом, понимал, что ему осталось совсем недолго.

«В самом конце Миша испытывал сильнейшие боли и очень страдал. (…) Последние несколько недель Задорнов находился в коме. Я привез знакомого священника, которого с трудом уговорил его соборовать. Другие батюшки не соглашались, помня о том, что Миша любил называть себя язычником. Отец Андрей тоже вначале отказывался», – поделился друг писателя.

Недавно Владимир Качан узнал о том, что Задорнов написал завещание, сообщает журнал «Караван историй». Последнюю волю сатирика должны обнародовать этой весной.