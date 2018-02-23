Владимир Жириновский поздравил всех российских мужчин и военных с праздником Дня защитника отечества. Естественно, не обошлось без традиционных для одиозного политика высказываний, потому он пообещал уже в ближайшее время заставить всех уважать Россию, дабы никто не позволял себе сбивать отечественные самолеты. Также он пообещал, что весь мир будет учить русский язык.

«Мне хотелось бы, чтобы наша страна никогда ничего не прощала и никогда не подставляла другую щеку. Это недопустимо! Я заставлю уважать страну, и никто в мире не посмеет сбивать русские самолеты. За каждый сбитый я обещаю сравнять с землей всю авиабазу, с которой взлетел снаряд агрессора», — отметил Жириновский (цитата по VladTime).

По мнению политика, ни у кого в мире нет права насмехаться над Россией, «лгать и чернить» все, что связано с Россией. Жириновский пообещал, что весь мир будет учить русский язык, а внешняя политика будет развернута таким образом, что злопыхателям останется только заткнуться, если они услышат из Москвы хоть слово.

«Мир даст нам все, что нужно, а санкции начнет вводить Москва, а не Вашингтон или Брюссель. Россия обязательно возродится и так, что слово «русский» зазвучит гордо. Пришло время для мужественных решений и мы, настоящие российские мужчины, должны их принимать. Поздравляю всех с праздником!», — пишет Жириновский.