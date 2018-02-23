По приглашению компании AZAL (Азербайджанские авиалинии) в Баку с рабочим визитом прибыл президент и главный исполнительный директор компании Boeing Commerical Airplanes Кевин Макалистер.

Как сообщает Report со ссылкой на AZAL, в ходе переговоров стороны выразили удовлетворение прочными партнерскими отношениями, которые сложились в ходе многолетнего сотрудничества между ЗАО «Азербайджанские авиалинии» и корпорацией Boeing.

Президент компании AZAL Джахангир Аскеров отметил, что сотрудничество с корпорацией Boeing носит стратегический характер. В 2000 году впервые в парк AZAL поступили самолеты западного типа Boeing 757-200. В тот период корпорация Boeing оказала большую помощь в освоении и обслуживании этого типа самолета, а также организации наземных тренажеров для самолетов B757/767, поддержкой инструкторским составом и программным обеспечением.

В последующие годы флот AZAL пополнялся такими воздушными судами, как Boeing 767-300ER, а в последующем современнейшими лайнерами Boeing 787 Dreamliner.

Наряду с успехами пассажирских авиаперевозок, динамично развиваются и грузовые авиаперевозки страны. Национальный грузоперевозчик Азербайджана Silk Way Airlines с 2010 года пополняется самолетами Boeing 747 F, а с 2014 года авиакомпания начинает эксплуатировать новейшие грузовые самолеты Boeing 747-8F, что позволило ей стать одним из ведущих игроков мировых грузоперевозок.

В ближайшее время пассажиры AZAL смогут совершать полеты на еще одном лайнере нового поколения. Согласно заключенному соглашению между AZAL и Boeing, с 2018 года в Азербайджан начнут поступать самолеты Boeing 737 MAX, до конца 2020 года их общее число достигнет десяти. До конца 2022 года ожидается также прибытие в страну еще четырех Boeing 787-8.

В свою очередь, Кевин Макалистер высоко оценил партнерские и дружеские отношения между Boeing и AZAL и выразил уверенность в дальнейшем расширении взаимовыгодного сотрудничества.

В ходе переговоров также были затронуты вопросы дальнейшей эксплуатации и технического обслуживания всех типов самолетов Boeing, находящихся в эксплуатации гражданской авиации Азербайджана, с участием технического центра.

В рамках визита гости ознакомились с объектами гражданской авиации Азербайджана, которые были построены и реконструированы за последние годы — новым аэровокзальным комплексом Международного аэропорта Гейдар Алиев (Терминал 1), грузовым терминалом Baku Cargo Terminal, терминалом бизнес-авиации Silk Way Business Aviation, комплексом по ремонту и обслуживанию всех типов воздушных судов Silk Way Technics и др.