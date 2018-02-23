Банк довел клиента до крайности, в результате женщина решила совершить суицид.

Об этом Sputnik Азербайджан сообщили в правоохранительных органах Хатаинского района столицы.

Известно, что 22 февраля женщина позвонила на телефон службы «102» и заявила, что бросится под поезд на станции метро «28 Мая». Оперативники полиции Бакметрополитена провели соответствующие мероприятия и выяснили, что звонила Гусейнова Рагиба Джанали гызы, 1968 года рождения. Было также установлено, что женщина объявлена в розыск Хатаинским районным управлением полиции, поскольку задолжала банку пять тысяч манатов.

Сотрудники полиции задержали Гусейнову и передали следственным органам Хатаинского района. По предварительным данным, мысли о суициде у женщины появились, когда она подверглась давлению со стороны банка и коллекторов. Название банка полиция не разглашает. В настоящее время по факту ведется расследование.