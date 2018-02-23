«Вопрос в связи с азербайджанизацией окончаний фамилий является актуальным».

Как сообщает АПА, об этом на сегодняшнем заседании заявил председатель комитета ММ по правовой политике и государственному строительству Али Гусейнли.

Он отметил, что люди должны быть свободными в своем выборе: «У нас был закон, связанный с азербайджанизацией фамилий нового поколения. То есть, окончания фамилий у представителей нового поколения уже национальные, и есть возможность выбора. Думаю, проблем с применением этого закона нет. Другие лица тоже могут воспользоваться этой возможностью. Напомню, что в настоящее время процесс азербайджанизации окончаний осуществляется в Центрах «ASAN».

А.Гусейнли сказал о распоряжении, подписанном вчера президентом Азербайджана в связи с развитием адвокатуры. Он назвал это важным событием: «Принятие дополнительных мер в связи с развитием адвокатуры, о которых говорится в распоряжении, является очень важным».