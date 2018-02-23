США продолжат работу над урегулированием нагорно-карабахского конфликта.

Как передает Тренд, об этом в пятницу журналистам сообщил посол США в Азербайджане Роберт Секута.

«Мы продолжаем фокусироваться на работе Минской группы ОБСЕ, с целью достижения мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта», — сказал посол.

Говоря об активности США в рамках сопредседательства в Минской группе ОБСЕ, посол отметил, что недавно накануне визита сопредседателей организации в регион, сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США посетил Азербайджан, и провел встречу с официальными лицами Азербайджана, а также с вынужденными переселенцами, проживающими в Масазырском районе.

«Целью всех этих встреч является поиск выхода из сложившейся ситуации. США привержены мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Одной из наших главных задач является достижение сторонами конфликта компромисса», — сказал Секута.