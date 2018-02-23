Гражданка Российской Федерации, журналистка газеты «Родник» Светлана Сергеевна Сарычева направила письмо в министерство иностранных дел Азербайджана с просьбой исключить ее имя из списка лиц, незаконно посетивших оккупированные территории Азербайджана. Об этом говорится в сообщении МИД, передает Тренд.

В своем письме Светлана Сарычева отмечает, что в 2012 году она отправилась в Нагорный Карабах, не зная о запрете на выезд в эту область без согласия правительства Азербайджана, а также о вытекающих последствиях этого шага. Она подчеркнула, что этот визит не означал проявление неуважения к Азербайджанской Республике и ее народу.

Подтверждая свое полное уважение к законам Азербайджана, Светлана Сарычева извинилась перед правительством и народом Азербайджана за свой визит на оккупированные территории Азербайджана.

Выражая сожаление по поводу своего визита, Сарычева призналась, что ни в коем случае не предполагала содействовать так называемому режиму на оккупированных территориях Азербайджана.

Она также отметила, что в будущем не будет посещать оккупированные азербайджанские территории без получения соответствующего согласия со стороны правительства Азербайджана.

Светлана Сарычева попросила разрешение посетить Азербайджан со своей семьей, чтобы насладиться красотой азербайджанской природы.

После изучения ее обращения, было принято решение исключить ее имя из списка лиц, нежелательных для посещения страны.