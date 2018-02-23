23 февраля первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева встретилась с председателем Организации культуры и исламских связей Исламской Республики Иран Абузаром Ибрахими Туркаманом, передает АЗЕРТАДЖ.

Первый вице-президент Мехрибан Алиева отметила, что дружественные и братские отношения между Азербайджанской Республикой и Исламской Республикой Иран опираются на вековые культурные и исторические узы наших народов.

«Мы очень внимательно относимся к этому историческому и культурному наследию»,- сказала первый вице-президент. Она выразила удовлетворение тем, что сегодня между нашими странами, на уровне наших государств и народов установлены связи, основанные на взаимном уважении и дружбе. Расценив как хороший показатель двусторонних отношений проведение за последние пять лет 10 встреч глав государств, первый вице-президент Aзербайджана сказала, что эти встречи вносят вклад в дело укрепления сотрудничества, отметила, что наши связи охватывают многие области, в том числе экономическую, транспортную и, конечно, очень важную культурную сферы. Первый вице-президент Мехрибан Алиева отметила важное значение с точки зрения расширения сотрудничества в культурной сфере успешного проведения в прошлом году дней культуры Азербайджана в Иране, а также — в рамках объявленного в 2017 году в нашей стране «Года исламской солидарности» фотовыставки «Азербайджан – жемчужина исламской культуры». Выразив уверенность в том, что дни культуры Ирана также пройдут в нашей стране на высоком уровне, первый вице-президент высказала надежду, что визит председателя Организации культуры и исламских связей Исламской Республики Иран Абузара Ибрахими Туркамана в нашу страну в связи с проведением дней иранского кино в Баку также будет успешным.

Отметив, что в прошлом году иранская сторона приложила все усилия для проведения на высоком уровне в Иране дней культуры Азербайджанской Республики, Абузар Ибрахими Туркаман высоко оценил создание азербайджанской стороной всесторонних условий для организации в нашей стране дней иранского кино. Oн отметил, что связи между нашими странами основываются на культурно-исторических узах, и сегодня существуют хорошие возможности для дальнейшего расширения этих связей.

На встрече были обсуждены вопросы сотрудничества в связи с объявлением в этом году Нахчывана столицей исламской культуры, и, в свою очередь, Тебриза – столицей исламского туризма, отмечено наличие хороших возможностей для реализации различных проектов в культурной и туристической сферах.