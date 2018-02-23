Необходимо помнить о трагедии в Ходжалы, чтобы подобные события не повторялись в будущем.

Как передает Report, об этом заявил посол США в Азербайджане Роберт Секута журналистам.

«Вспоминать Ходжалы и другие горькие события, делать из них выводы — важно, но также нас важно думать о будущем», — заявил Р.Секута.

По словам дипломата, важно делать выводы из прошлого, помнить его, чтобы подобные события не повторялись и можно было достичь «блестящего» будущего.

«Это одно из ужасающих событий XX века», — подчеркнул посол.

Посол напомнил, что США реализуют программы по оказанию помощи Азербайджана, в частности, по линии помощи вынужденным переселенцам.

«И мы также работаем в рамках Минской группы ОБСЕ над скорейшим мирным урегулированием нагорному-карабахского конфликта», — сказал Р.Секута