«Решение Палаты представителей парламента Нидерландов т.н. «геноцида армян» мы считаем предвзятым и необъективным. Использование фальсифицированных фактов в предвзятых политических целях не правильно».

Об этом Report заявил руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Он отметил, что армянская сторона, преследуя грязные политические цели, продолжает отказываться от вскрытия архивов и совместного расследования с историками т.н. «геноцида армян»: «Так, в годы Первой мировой войны армяне совершили массовые убийства и другие зверства на почве этнической принадлежности людей в Анадолу, исторических азербайджанских землях Зангезуре, махале Гейча и Карабахе, в том числе геноцид азербайджанцев в Баку и других азербайджанских городах в марте 1918 года.

Начиная с конца 1980-х годов в результате агрессии и оккупации Арменией Азербайджана совершено большое количество военных преступлений против человечности, геноцид, на территории Армении и на оккупированных территориях более 1 млн. азербайджанцев подверглись кровавой этнической чистке. Самый ужасный среди них – Ходжалинский геноцид, совершенный в Карабахском регионе Азербайджана 26 февраля 1992 года с личным участием и под командованием нынешнего политико-военного руководства Армении.

Мы приглашаем палату представителей Королевства Нидерландов быть в стороне от двойных стандартов, руководствоваться принципами справедливости и объективности и в преддверии очередной годовщины Ходжалинского геноцида дать оценку этому событию».